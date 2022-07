1 A5, A6 oder A8: In den Sommerferien droht auf zahlreichen Autobahnen Stau. Nun ist klar, wo es besonders langsam vorangehen könnte. Foto: Gentsch

Zwischen Stuttgart und Singen, Karlsruhe und Lörrach: Auf den Autobahnen A 5 und A 8, aber auch auf der A 81 könnte es in den Sommerferien stocken.















Ob Stau oder Rettungsgasse: Das müssen Urlauber für die Sommerferien in Baden-Württemberg wissen.

„Insbesondere am ersten Ferienwochenende ist auf den Autobahnen ein hohes Reiseaufkommen zu erwarten“, berichtet die Autobahn GmbH.

A8, A5, A6: Auf diesen Autobahnen droht Stau

Auf folgenden Strecken warnt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest während der Ferienzeit vor erheblichen Verkehrsbehinderungen:

■ A 5 zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Karlsruhe-Mitte, beide Fahrtrichtungen, Fahrbahndeckenerneuerung (Rüppurr Ost)

■ A 6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg/Jagst und Crailsheim, Fahrtrichtung Nürnberg, Arbeiten an der Übergangskonstruktion der Jagsttalbrücke

■ A 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd, beide Fahrtrichtungen, sechsstreifiger Ausbau (Enztalquerung)

■ A 8 zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen, Fahrbahndeckenerneuerung, ein Wochenende im August

Außerdem gibt die Autobahn GmbH eine Übersicht über bereits laufende sowie kurzzeitige Baumaßnahmen während der Sommerferien in Baden-Württemberg bekannt, bei denen keine erheblichen Verkehrsbehinderungen erwartet werden. Die genauen Termine und Umleitungsempfehlungen werden den Angaben zufolge rechtzeitig online abrufbar sein unter www.autobahn.de/suedwest/verkehrsmeldungen

A8, A5 oder auch A81: Auf diesen Autobahnen gibt es Baumaßnahmen

■ A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Bruchsal, Fahrtrichtung Karlsruhe, Arbeiten an der Lärmschutzwand

■ A 5 zwischen Anschlussstelle Ladenburg und Autobahnkreuz Weinheim, Fahrtrichtung Frankfurt, Fahrbahndeckenerneuerung und Bauwerksinstandsetzung

■ A 6 zwischen Anschlussstelle Hockenheim und Autobahnkreuz Walldorf bei Hockenheim, Fahrtrichtung Heilbronn, Fahrbahndeckenerneuerung und Bauwerksinstandsetzung

■ A 6 zwischen Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Autobahnkreuz Weins-berg, sechsstreifiger Ausbau inklusive Ersatzneubau Neckartalübergang, ÖPP-Projekt im Auftrag der Autobahn GmbH

■ A 6 Anschlussstelle Crailsheim Süd, Fahrbahndeckenerneuerung

■ A 61 zwischen Anschlussstelle Schifferstadt und Kreuz Speyer, Fahrbahndeckenerneuerung, Vorabmaßnahme auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Koblenz

■ A 65 Fahrbahndeckenerneuerung von Landau-Zentrum bis Landau-Süd, Sperrung der Anschlussstelle Landau-Zentrum, voraussichtlicher Baubeginn Ende Juli

■ A 65 zwischen Wörth Dorschberg und Wörth Kreuz, Fahrtrichtung Karlsruhe, Fahrbahndeckenerneuerung, voraussichtlicher Baubeginn im August

■ A 65 im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Nord, Unterführung der L 532, Sanierungsarbeiten, voraussichtlicher Baubeginn Anfang September

■ A 65 im Bereich der Anschlussstelle Rohrbach, Überführung der K 463, Erneuerung der Übergangskonstruktion, voraussichtlicher Baubeginn Anfang September

■ A 65 Überführung der L 509 im Bereich des Trogbauwerks Landau, Erneuerung der Befestigungselemente, voraussichtlicher Baubeginn Anfang September

■ A 65 Unterführung der L 532 im Bereich der Anschlussstelle Neustadt-Nord, Betoninstandsetzung, voraussichtlicher Baubeginn Anfang September

■ A 650 zwischen Anschlussstelle Maxdorf und Autobahnkreuz Ludwigshafen, beide Fahrtrichtungen, Fahrbahndeckenerneuerung und Bauwerksinstandsetzung, Sperrung der Anschlussstelle Maxdorf (Süd)

■ A 656 östlich des Bahnhofs Neu-Edingen/Friedrichsfeld, Fahrtrichtung Heidelberg, Fahrbahndeckenerneuerung, voraussichtlich vom 29.07. bis 01.08.: notwendige Vollsperrung in Fahrtrichtung Mannheim

■ A 8 im Bereich des Autobahndreiecks Karlsruhe, Lärmsanierung an der Talbrücke Wettersbach

■ A 8 zwischen Wendlingen und Denkendorf, Fahrtrichtung München, Fahrbahndeckenerneuerung und Brückensanierung

■ A 8 zwischen Wendlingen und Kirchheim-West, Fahrtrichtung München, Fahrbahndeckenerneuerung

■ A 8 bei Mühlhausen im Täle, Brücken-Ersatzneubau über die B 466

■ A 81 zwischen Anschlussstelle Neuenstadt und Autobahndreieck Weinsberg, beide Fahrtrichtungen, Arbeiten zur Instandsetzung der Kochertalbrücke und Fahrbahnsanierung, Maßnahme der DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH

■ A 81 zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn, beide Fahrtrichtungen, bauvorbereitende Arbeiten zur geplanten Erhaltungsmaßnahme,Maßnahme der DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH

■ A 81 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb, beide Fahrtrichtungen, sechsstreifige Erweiterung und teilweise Überdeckelung der A 81, Maßnahme der DEGES im Auftrag der Autobahn GmbH

■ A 81 am Autobahndreieck Leonberg, Ertüchtigung des Engelbergbasistunnels

■ A 81 bei Rottenburg, Ausbau der Anschlussstelle Rottenburg

■ A 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Rottweil, Bauwerksanierun-gen, geplante Nachtarbeiten vom 25. bis 29.07.22

■ A 81 zwischen Anschlussstellen Gerchsheim und Tauberbischofsheim, Fahrtrichtung Heilbronn, Fahrbahndeckenerneuerung

■ A 81 zwischen Autobahnkreuz Weinsberg und Anschlussstelle Boxberg, Fahrtrichtung Heilbronn, Sanierungsarbeiten

■ A 81, Tunnel Hölzern, Fahrtrichtung Heilbronn, Fahrbahndeckenerneuerung, voraussichtlich ab Ende August

■ A 831 bei Stuttgart-Vaihingen, Brücken-Instandsetzung über die Kreisstraße 9506

■ A 864 zwischen Autobahndreieck Bad Dürrheim und Donaueschingen, Fahrbahndeckenerneuerung

Die Autobahn GmbH begründet die Maßnahmen so: „Um der steigenden Verkehrsentwicklung Rechnung zu tragen und die Sicherheit der Autobahnstrecken zu garantieren, sind neben Ausbauten fortlaufende Erhaltungsmaßnahmen notwendig.“ Ohne Verkehrseinschränkungen gehe es meist nicht. Generell nehme zwar der Pendler- und Berufsverkehr in der Ferienzeit ab. „Gleichwohl kann es an Hauptreisetagen zum Ferienstart und -ende zu einer hohen Auslastung der Autobahnen kommen.“

So bildet man eine Rettungsgasse

Die Rettungsgasse muss in Deutschland gebildet werden, wenn der Verkehr stockt. Wer auf dem linken Fahrstreifen fährt, weicht nach links aus. Wer auf anderen Fahrstreifen unterwegs ist, fährt nach rechts.

In Österreich, Ungarn, Belgien, Luxemburg, Tschechien, Polen, Slowenien sowie in der Schweiz gelten laut ADAC für Rettungsgassen dieselben Regeln wie in Deutschland. In Frankreich und Spanien müssen Autofahrer Einsatzfahrzeugen die Möglichkeit geben, an den anderen Verkehrsteilnehmern vorbeizufahren. In Italien und den Niederlanden gibt es keine speziellen Vorschriften.