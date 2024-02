So gefährlich ist das Bolzen-Problem der Hochbrücke

Baupanne in Horb

1 Die kritische Stelle der Hochbrücke Horb: Beim Traggerüst sind Bolzen abgekracht, die rechte Seite ist zehn Zentimeter abgesackt. Halten die 150 Tonnen Beton des Querträgers? Foto: Jürgen Lück

Was steckt hinter dem Problem an der Hochbrücke Horb? Was bedeutet das Absacken des Traggerüstes auf einer Seite für die weitere Brücke? Wurde Billig-Stahl aus China verwendet? Wir haben mit dem Bauleiter des Regierungspräsidiums gesprochen.









Jetzt redet das Regierungspräsidium Klartext darüber, wie schlimm und gefährlich das „Dübel-Problem“ am Pfeiler am Neckarradtalweg und an der Kulturbahn Richtung Tübingen ist.