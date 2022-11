Banken in Calw

1 Die Vereinigten Volksbanken warnen ihre Kunden, niemals persönliche Daten herauszugeben. Foto: © motortion – stock.adobe.com

Kunden der Vereinigten Volksbanken eG müssen vorsichtig sein: Derzeit lauert eine fiese Betrugsmasche auf sie.















Calw - Die Vereinigte Volksbanken eG, die anderem mit Filialen in Calw, Althengstett und Bad Liebenzell betreibt, sowie deren Kunden sind aktuell Ziel eines Betrugsversuchs. Das gibt Bank in einer Mitteilung bekannt – und richtet einen Warnhinweis an alle Online-Banking-Kunden.

Laut Mitteilung wird den Kunden per Telefon eine Callcenter-Nummer (0721/83 14 22 32 92) angegeben, bei der sie sich melden sollen. Dort werden dann vertrauliche Anmeldedaten für das Online-Banking abgefragt. Wer die Nummer wählt, gelangt an ein vermeintliches Callcenter der Volksbank Böblingen/Sindelfingen. Das Perfide daran: Bei einem Anruf ist die echte Ansage der Vereinigte Volksbanken eG zu hören, somit erscheint das Callcenter authentisch, wie es in der Mitteilung weiter heißt. "Diese Telefonnummer gehört jedoch nicht zu unserer Bank. Wir weisen dringend darauf hin, weder dort anzurufen geschweige denn vertrauliche Daten zu hinterlegen", warnt der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Klotz.

Arglosigkeit ausnutzen

Die Betrüger fragen auf diese Weise die Zugangsdaten der Kunden für das Online-Banking ab. Die Gefahr, in der Folge Opfer eines Online-Betrugs zu werden, sei daher immens.

Bereits am Freitagvormittag gab die Bank einen Warnhinweis über Internetseite und Online-Banking-Anwendung heraus. "Wir prüfen derzeit weitere Maßnahmen, das Risiko weiter einzuschränken", führt Klotz weiter aus. "Die Betrüger werden immer kreativer und versuchen in erster Linie, die Arglosigkeit der Menschen auszunutzen."

Zudem betont die Bank, dass ihre Mitarbeiter niemals vertrauliche Daten der Kunden abfragen. Bei zweifelhaften Vorgängen wie diesem können generell die persönlichen Kundenberater oder die beiden Smart Banking-Center der Bank unter Telefon 07031/86 40 oder 07121/31 40) kontaktiert werden.

Weitere Information zum Thema Sicherheit und Warnhinweise stellt die Vereinigte Volksbanken eG regelmäßig auf ihrer Internetseite www.diebank.de zur Verfügung.