6 Im einheitlichen Dress: Die Musiker auf der Bühne sowie das Team der Balinger Gartenschau davor. Mit der "1-Jahr-vorher-Party" machten sie am Sonntag heiß auf die Großveranstaltung im kommenden Jahr. Foto: Breisinger

Mit Siebenmeilenstiefeln kommt das Großereignis Gartenschau 2023 auf Balingen zu. Am Sonntag wurde das "1-Jahr-vorher-Fest" gefeiert.















Balingen - Die heiße Phase für das ganze Team im Hinblick auf den Start am 5. Mai 2023 hat schon längst begonnen. Um allen Interessierten die Gartenschau näher zu bringen, gab es am Sonntag auf dem Marktplatz und auf dem Gartenschaugelände jede Menge Programm, Informationen und Unterhaltung.

"Balingen wird sich positiv verändern"

"Diese Veranstaltung soll die Vorfreude auf nächstes Jahr wecken. Die vielen Baustellen geben uns bereits einen Einblick in alles, was uns erwarten wird", sagte Oberbürgermeister Helmut Reitemann. Die Gartenschau werde Balingen "positiv verändern", nach vorne bringen, so der OB weiter. Man erwarte rund 300 000 Besucher im kommenden Jahr. Rund 1000 Veranstaltungen würden zwischen Mai und September auf dem Gelände stattfinden.

"Das Feuer in Balingen brennt", sagte Annette Stoll-Zeitler, im Gartenschauteam zuständig für den Bereich Ausstellungen. Ralph Käfer vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg gab einen Überblick über die geplanten "wunderschönen Sonderausstellungen", die aktuelle Themen wie Rosen- und Staudenpflege, Schatten- und Ökögärten oder den Klimawandel aufgreifen werden.

Musikvereine treten auf

Als ersten Programmpunkt gab es am Sonntag den gemeinsamen Auftritt des Musikvereins Balingen unter dem Vorsitzenden Rudi Mattes und des Musikvereins Ostdorf unter dem Vorsitzenden Tobias Waidelich unter der Leitung von Michael Koch. Die Musiker spielten unter anderem das Medley "Hurra, Hurra" mit Liedern aus Kinderfilmen wie "Pippi Langstrumpf", "Heidi" und "Pumuckl" sowie diverse Märsche und Polkas. Für die Gartenschau ist ein Serenadenkonzert auf dem Gelände, ein Frühschoppenkonzert auf dem Marktplatz sowie ein "Tag der Blasmusik" geplant, bei dem sich alle Musikvereine aus der näheren Umgebung präsentieren können.

Im Anschluss stellte Niko Skarlatoudis, Leiter des Bereichs Veranstaltungen, die geplanten Aktivitäten vor. Er freue sich, dass "ganz Balingen" bei der Gartenschau integriert sein werde.

Auch die Kächeles zeigen ihren Garten

Dann kamen Michael Willkommen (Karl-Eugen) und Ute Landenberger (Käthe) als die "Kächeles" auf die Bühne. Das Duo befindet sich ebenfalls schon in großer Vorfreude auf das Event, und deshalb hat Käthe ihrem Göttergatten und sich selber einen "Schaffzettel" ausgearbeitet, um ihren Garten der breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Zudem stellten sich einige Aussteller vor: Die Lebenshilfe Zollernalb, die ein integratives Blumenbeet und einen kleinen Bauerngarten erschaffen wird. Das Fair-Trade-Team Balingen, das das Projekt "Ökologischer Fußabdruck" angeht. Die Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirchen Balingen, deren Motto "Begegnen-Beten-Blühen" heißt und bei denen neben meditativem Tanzen, einem "Tag der Schöpfung", einer täglichen Mittagsandacht auch ein Kinder- und Jugendtag auf dem Zettel stehen.

Das Team vom Melchinger Lindenhof unter dem Intendanten Stefan Hallmayer arbeitete das Thema Gartenschau in humoristischer Art und Weise auf, weitere Beiträge auf der großen Veranstaltungsbühne kamen von der Tanzgruppe Regenbogen oder dem Akkordeonorchester Balingen.

Stempel für Einkäufe ab 20,23 Euro

Der Handels- und Gewerbeverein Balingen (HGV) unter dem Vorsitzenden Bernd Flohr hat sich mit dem "Gartenschau-Gewinnschaukärtle" eine besondere Aktion ausgedacht, die an diesem Montag schon beginnt: In rund 30 teilnehmenden Geschäften in Balingen erhält man bei einem Einkauf ab mindestens einem Wert von 20,23 Euro einen Stempel – wer zehn Stempel zusammenhat, nimmt an einer Dauerkartenverlosung teil.

Was der Bürgerverein plant

Einen Infostand gab es am Sonntag zudem Balinger Bürgerverein, der nicht nur das neue Buch "Stadtspaziergänge" von Ingrid Helber anbot, sondern auch die geplanten Aktivitäten für die Gartenschau erläuterte. Unter anderem soll es einen "Tag der Geschichte" geben. Helber möchte zudem in Rahmen von Führungen in Rollen diverser Persönlichkeiten aus der Balinger Historie schlüpfen. Und an sechs markanten Plätzen – etwa Schwefelturm, Rappenturm und Zollernschloss – sollen Stelen aufgestellt werden, an denen man Informationen über die Historie dieser Sehenswertigkeit erhält.