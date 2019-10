Balingen/VS 80-jähriger Bankräuber zeigt Reue

Diese Strafe sieht Staatsanwalt Schneider als tat-, schuld- und altersangemessen an, sagte er am Donnerstag in seinem Plädoyer am Landgericht Hechingen. Verteidiger Westphal, Rechtsbeistand des Angeklagten, nannte keinen konkreten Strafrahmen, sagte aber, dass angesichts der Gesamtumstände auch eine niedrigere Strafe in Betracht kommt. Die Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Breucker will um 14 Uhr das Urteil verkünden. Der Angeklagte sagte zum Abschluss des Verfahrens, dass die Taten "große Fehler" gewesen seien. Für eine Entschuldigung sei es wohl zu spät.