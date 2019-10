Hechingen/Balingen/VS 80-jähriger Bankräuber agierte ruhig und bestimmt

Ein Stockwerk tiefer hatte derweil der Mann, der in den Jahren davor bereits Bankhäuser in Villingen-Schwenningen, Freiburg, Rastatt sowie nur vier Wochen vorher in Waldkirch überfallen hatte, vier Mitarbeiter der Sparkasse Zollernalb in seiner Gewalt. Er drohte, wie an den anderen Tatorten auch, eine täuschend echt aussehende Bombe hochgehen zu lassen. Und wollte Geld. Seine Gier allerdings wurde ihm in Balingen zu Verhängnis.

Dort hatte er am 2. Mai, einem heißen Tag, das Gebäude der Sparkasse um 14.11 Uhr betreten und in der Schalterhalle einen Mitarbeiter angesprochen, der für sich privat an einem der Automaten Geld abheben wollte. Bekleidet war er mit Mantel, Hut, Sonnenbrille. Einem 26-jährigen Kundenberater kam er sofort verdächtig vor – nach dem Überfall auf die Sparkasse in Waldkirch hatte die Polizei Warnhinweise an alle Banken verschickt, samt Fotos des Verdächtigen. Der 26-Jährige sagte am Donnerstag im Gericht, er sei sich sicher gewesen, den mutmaßlichen Bankräuber wiedererkannt zu haben. Gleichwohl habe er kurz gezögert, ob er stillen Alarm auslösen sollte. Sich dann aber dafür entschieden. Dieser ging um 14.13 Uhr bei der Polizei ein.