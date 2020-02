Balingen Umweltzone schon im Frühjahr Geschichte

Balingen - Dass die Tage der Balinger Umweltzone gezählt sind, ist bekannt – ihr Ende ist nun sicher: Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagte am Dienstag im Gemeinderat, dass das Tübinger Regierungspräsidium deren Aufhebung derzeit vorbereite. Noch in diesem Frühjahr wird also die Pflicht zur grünen Plakette wieder entfallen.