Balingen Gute Nachrichten vom Uria-Hof

Doch statt sich auf dem aktuellen Stand auszuruhen, sieht sich Maier noch lange nicht am Ziel: "Wir müssen schauen, dass der Verein noch stärker wird. Mir schwebt vor, dass wir irgendwann eine ganz starke Organisation mit etwa 100.000 Mitgliedern sein müssen."

Der durch viele TV-Reportagen bekannte Landwirt und Autor des Buchs "Der Rinderflüsterer" hatte 2001 die Genehmigung für das vom Uria Verein begleitete und geförderte tierschonende Schlachtverfahren erhalten. Eigens dafür wurde die mobile Schlachtbox entwickelt.

Immer mehr Nachahmer

Ferner gebe es für diese neue Form der Schlachtung ohne Schmerzen und Stress bei den Rindern nun auch in Form von immer mehr Nachahmern massive Fortschritte. Wie Maier auf der Hauptversammlung mitteilte, hätten sich der mobilen Schlachtung mittlerweile schätzungsweise rund 1000 andere Bauernhöfe im In- und Ausland angeschlossen, die ihren Tieren damit den lebenden Transportweg in den Schlachthof ersparten.

Die Box ermögliche es, dass die Rinder in gewohnter Umgebung ohne das Einfangen und Verladen betäubt und getötet werden: "Die Tiere verbleiben in ihrem vertrauten Umfeld und werden, während sie fressen oder ruhen, überraschend betäubt, sodass keine unnötigen Schmerzen, Angst und Panik für das zu schlachtende Tier und seine Herdenmitglieder auftreten können."

Zu der ursprünglich für März angesetzten und jetzt nachgeholten Mitgliederversammlung waren trotz der aktuellen Krisenzeit etwa 50 Mitglieder und Freunde gekommen. Sie wählten den gesamten Vorstand einstimmig wieder und erlebten einen aufgeweckten und kämpferischen Vorsitzenden, der sich gegenüber seinen Mitgliedern demütig und dankbar zeigte. Denn ohne deren Unterstützung würde es den Hof und damit auch seinen Kampf für einen neuen, "würdevolleren Umgang mit Nutztieren" laut Maier nicht mehr geben.

Mit seiner erneuten Kandidatur will der überzeugte Tierschützer erreichen, dass der Verein noch stärker wird. Es werde ein immer größeres Netzwerk an Landwirten geben, "die ihre Tiere lieben": "Wir müssen noch größer und noch stärker werden, damit Schlachttiertransporte und diese Ohrmarken-Kennzeichnungen aufhören, und dass man die Nutztierhaltung Schritt für Schritt weg von der Massentierhaltung in einen ethisch vertretbaren Rahmen bringt."