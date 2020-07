Balingen Rinderflüsterer führt seinen Kampf weiter

Siehe auch: Die glücklichen Rinder vom Uria-Hof

"Das Problem war ja immer, dass manche Behörden behauptet haben, dass sie die Ohrmarkenpflicht gnadenlos durchsetzen müssten, da Baden-Württemberg sonst sechsstellige Strafzahlungen zahlen müsste – das war immer das Schreckgespenst", sagt Maier. In seinen Augen ist das allerdings "erstunken und erlogen". Die EU hätte in seinen Augen die Erlaubnis zur Chipkennzeichnung schon längst eingeführt, wäre sie nicht am Widerstand von Deutschland gescheitert.

2021 wird Chipkennzeichnung von Rindern EU-weit zulässig sein

Er vermutet, dass einige verantwortliche Beamte korrupt sind. Auch Druck von den Ohrmarken-Herstellern sieht er als mögliche Ursache für die späte Zulassung. "Ohrmarken sind ein Bombengeschäft. Die Hersteller bekommen die Aufträge automatisch, und wenn die Bauern nicht spuren, bekommen Sie es mit den Behörden zu tun", echauffiert sich der 77-jährige. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Ab April 2021 wird die Chipkennzeichnung von Rindern EU-weit zulässig sein.

Einen weiteren Streitpunkt stellt Maiers Mobile Schlachtbox dar. Es bedeutet für die Tiere deutlich weniger Stress, wenn sie in ihrem gewohnten Umfeld erlegt werden, sagt Maier. Doch die deutsche Bürokratie sieht das offenbar anders. Nachdem die Schlachtbox zunächst zugelassen war, gab es Ende vergangenen Jahres erneut Ärger mit den Behörden. Von Seiten eines Stuttgarter Verwaltungsbeamten hieß es in einem Schreiben, die Schlachtbox sei nicht EU-konform. Die Vorgabe sei, dass sich Schlachter und Schlachttier in der Box aufhalten können. Dafür gebe es allerdings keine Rechtsgrundlage, widerspricht Maier. Dies sei die "Privatmeinung" des Beamten und nicht geltendes Recht.

Darüber hinaus hatte ihm Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zum Thema Mobile Schlachtung seit geraumer Zeit einen persönlichen Dialog versprochen. Dieser sei aber nie zustande gekommen. Auf eine Nachfrage im Dezember 2019 habe der Minister nicht reagiert. "Dann kam Corona dazwischen", sagt Maier. Er werde ihm auf jeden Fall noch mal schreiben. "Ich werde ihn öffentlich so deutlich ansprechen, dass er seine Zusage endlich einhalten muss. Es kann nicht sein, dass sich ein Minister auf seiner Homepage bürgernah gibt, aber Terminzusagen dann nicht einhält", empört sich der 77-jährige Landwirt.