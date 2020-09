Balingen Wird Umweltzone wieder aufgehoben?

Balingen - Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen hatte die Richtung vorgegeben, nun will sie die Stadt Balingen ebenfalls einschlagen: Sollte der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag zustimmen, wird die im Zuge der ersten Fortschreibung des Luftreinhalteplans Balingen die Umweltzone aufgehoben.