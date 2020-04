Balingen Corona-Krise: Autokino auf Messegelände noch in weiter Ferne

Hans Müller selber kann und will ein solches Projekt aktuell nicht alleine stemmen, da ihm schlichtweg das nötige Personal für den Betrieb fehlt. Er sagt: "Wenn es aber jemand machen will, dann wäre ich mit im Boot. Ich kann die Filme besorgen und mit den Verleihern die Abrechnung machen." Ein geeigneter Partner könne etwa die Stadt Balingen sein.

Bedenken sind berechtigt

Tagsüber sei das Autokino sowieso nicht zu betreiben, sagt Müller, da man wegen der Lichteinstrahlung eine LED-Leinwand benötige. Zudem sei es nicht vorstellbar, bei 20 bis 25 Grad im Auto zwei Stunden zu verbringen, wenn man das Fenster nur einen kleinen Spalt öffnen dürfe.

Ein anderer Faktor seien die Kosten: "Damit die Leute in den hinteren Autos was sehen können, müsste es eine große Leinwand sein. Diese koste für vier Wochen ungefähr 17.000 Euro. Dazu bräuchte man separate UKW-Sender für den Ton. Auch brauche man einen sehr hohen Gerüstturm, um die Leinwand aufhängen zu können. Und "dann ist da noch das Toilettenthema ", ergänzt der Kino-Geschäftsführer.

Darüber hinaus gebe es keine neuen Filme mehr. Sogar der Kinostart des neuen James Bond sei aufgrund der Corona-Krise auf den 12. November verschoben worden.

Autokino feiert rundes Jubiläum

Dass es prinzipiell möglich ist, ein Autokino auf die Beine zu stellen, zeigen die jüngsten Beispiele in Dornstetten, Eutingen und Titisee-Neustadt. Zudem feierte das Autokino in Deutschland kürzlich seinen 60. Geburtstag: Das erste ging am 31. März 1960 an den Start und entwickelte sich schnell zu einem Renner.

Von einer Renaissance der Autokinos will der Geschäftsführer des Bali-Kino-Palastes jedoch nicht sprechen. "In Deutschland gab es früher viele Autokinos, übrig geblieben sind nur wenige. Die neuen Autokinos in der Corona-Zeit ähneln eher den Open-Air-Kinos und sind auch nur für einige wenige Wochen gedacht", weiß Müller.

Popcorn und Wetter

"Man müsste sich halt mit einem Film nach Einbruch der Dunkelheit begnügen", sagt Hans Müller. Auf Popcorn und Snacks müssten die Kinofans nicht partout verzichten: Es wäre denkbar, das die Bestellungen online aufgenommen werden und dann am Filmabend am jeweiligen Auto abgestellt werden könnten.

Für die Realisierung eines Autokinos in Balingen wären also einige Hindernisse zu überwinden, ganz zu schweigen von der Suche nach dem idealen Standort. Das Messegelände bietet sicherlich Möglichkeiten, doch dort hat das Corona-Testzentrum klar Priorität. Allerdings dürften sich Zentrum und Autokino, das ja nach Einbruch der Dunkelheit betrieben würde, nicht zwangsläufig in die Quere kommen.

Jetzt wo das Wetter droht umzuschlagen und sogar Unwetter in nächster Zeit möglich sind, kommt ein weiterer Faktor ins Spiel. Denn kaum jemand werde sich bei Regen mit Scheibenwischern ins Autokino aufmachen. Da ist sich Hans Müller sicher. Der Kinobetreiber, der seit über 40 Jahren in Balingen ist, hofft derweil, dass sein Kino unter bestimmten von der Politik definierten Bedingungen bald wieder öffnen darf.