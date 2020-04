Dornstetten Corona-Krise: Stadt bekommt ein eigenes Autokino

Dornstetten - Gute Nachrichten für alle Film-Fans: Ende Mai lockt ein Autokino Groß und Klein auf das Sportgelände am Teichweg. Vom 29. Mai bis zum 4. Juni werden dort aktuelle Blockbuster gezeigt, aber auch Familien werden nicht zu kurz kommen, verspricht "Wohnzimmer"-Betreiberin Carolin Daubenberger. Und die Gastronomin stellt noch mehr in Aussicht: Kommt das Angebot gut an, könnte das Autokino sogar eine Woche in die Verlängerung gehen.