Balingen B 27 Engstlatt: Nachts Tempo 120, tags 130

Das "Ja" Balingens zum Vergleichsvorschlag der Sigmaringer Richter vom November bezieht sich auf das rund anderthalb Kilometer lange Teilstück der Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Balingen-Nord und Bisingen-Steinhofen, also vor allem auf den Abschnitt bei Engstlatt. Dafür hatten die Richter aufgrund der Klage des Frommerner Unternehmers Albert Sauter (Kern&Sohn) die Aufhebung der bisher gültigen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 Stundenkilometer vorgeschlagen. Stattdessen soll dort künftig ein Tempolimit von 130 gelten.

Diesen Vergleich wolle die Stadt Balingen annehmen, erklärte Reitemann. Allerdings habe man in Gesprächen mit Sauter den Kompromissvorschlag dahingehend abändern können, dass die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern nur tagsüber gelten soll. Aus Rücksicht auf die vom Verkehrslärm geplagten Engstlatter soll es zwischen 22 Uhr am Abend und 6 Uhr in der Frühe beim bisherigen Tempolimit von 120 bleiben.

Künftig konsequente Kontrollen