Zollernalbkreis B 27: Vollgas ab Hechingen-Nord

Die Stadt Hechingen werde den Vergleich annehmen, sagt die Erste Beigeordnete Dorothee Müllges auf Nachfrage. Es gehe um den konkreten Streckenabschnitt, der in der Zuständigkeit der Stadt Hechingen ist; eine Abstimmung mit dem Landratsamt oder der Stadt Balingen sei nicht erfolgt.

Was bedeutet das? In Richtung Tübingen galt zwischen Hechingen-Nord und Kreisgrenze Tempo 120, aus Richtung Tübingen hatte man ab Anschlussstelle Bodelshausen bis zur Kreisgrenze freie Fahrt. Die restliche Strecke der B 27 war bereits in beiden Richtungen bis zur Gemarkungsgrenze Bisingen durchgängig auf 120 beschränkt.

Künftig darf man zwischen Hechingen-Nord und Bodelshausen Vollgas geben. Vor der Anschlussstelle Bodelshausen aus Richtung Hechingen wird der Verkehr dann mittels eines "Geschwindigkeitstrichters" kurz vor der Brücke über die B 27 zum Butzenwasen auf 120, am Ende der Ausbaustrecke dann auf 80 Stundenkilometer reduziert. Der "Trichter" beginnt kurz vor der Brücke.