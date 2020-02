Baiersbronn Traube Tonbach: Platz eins für Kantinen-Konzept

Baiersbronn-Tonbach/Stuttgart - Im aktuellen Focus-Magazin ist der neue "Food & Health-Kantinentest 2020" mit den Top 50 der besten Betriebsgastronomien in Deutschland erschienen. Zum zweiten Mal auf dem Siegertreppchen in der Kategorie Genuss: Das Mitarbeiterrestaurant "CANtine by Traube Tonbach" bei Vector in Stuttgart. Darüber informiert das Hotel Traube Tonbach in einer Pressemitteilung.