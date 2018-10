Baiersbronn-Tonbach. Unter dem Titel "Mahlzeit Deutschland" ist im aktuellen Focus-Magazin der Food & Health-Kantinentest mit den Top 50 Betriebsgastronomien in Deutschland erschienen. Gleich dreimal auf dem Siegertreppchen: das Mitarbeiterrestaurant "CANtine by Traube Tonbach" von Vector in Stuttgart. Das Kantinenkonzept des Feinschmeckerhotels für den marktführenden Automobilsoftwareentwickler belegte nicht nur Platz zwei in der Gesamtwertung bis 1500 Essen, sondern auch Platz eins in der Kategorie "Genuss" sowie Platz zwei in der Kategorie "Gesundheit", heißt es in einer Pressemitteilung des Hotels. 2016 wurde das neue Mitarbeiterrestaurant am Hauptsitz von Vector Informatik in Stuttgart-Weilimdorf eröffnet. "Wir sind sehr stolz darauf, wie gut das neue Konzept bei den Mitarbeitern, Kunden und auch Geschäftspartnern von Vector ankommt", so Sebastian Finkbeiner, Junior-Chef der "Traube" und für die Umsetzung des Kantinenkonzepts verantwortlich. Seit der Übernahme der Betriebsgastronomie durch die "Traube" habe sich die Zahl der Gäste auf bis zu 1250 täglich verdoppelt.