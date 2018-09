Baiersbronn Rosenberg-Heim: Schließung abgewendet?

Die Pflege und Betreuung im Heim am Rosenberg bis dahin sei "vollumfänglich sichergestellt". Das Heim habe 30 Mitarbeiter. Fortgeführt werden könne das Haus als Heim längstens bis zum 31. August 2019. Danach müsse die Landesheimbauverordnung "vollumfänglich" umgesetzt werden. Deshalb sei ein Weiterbetrieb der Einrichtung darüber hinaus "nicht möglich", so Schorlemmer. Allerdings solle es möglich sein, bis dahin alle Bewohner in "teils neu gebauten Heimen der Umgebung adäquat unterzubringen". Buck danke allen, die diese optimale Lösung möglich gemacht hätten. Dazu zählten das Land, die AOK, die Heimaufsicht des Landkreises und Martina Sillmann von "Frauen in den Kreistag".