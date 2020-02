Baiersbronn Nationalparkzentrum: Kommt Sperrung?

Den Stand der Dinge erklärte Erik Lang, stellvertretender Leiter des Referats Süd der Straßenbauverwaltung im Regierungspräsidium Karlsruhe, am Dienstag in einer Pressekonferenz in Freudenstadt. "Das läuft auf höchstministerieller Ebene", so Lang. Mehrere Ministerien seien eingebunden. Er rechnet damit, dass die Entscheidung innerhalb der nächsten Tage getroffen wird. "Auch wir warten auf ein Signal aus Stuttgart", so Lang.