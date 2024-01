Bahnstreik ab Mittwoch: Freudenstadt könnte einigermaßen glimpflich davonkommen

1 Mit etwas Glück dürften die Regionalbahnen nach Karlsruhe auch an den Streiktagen fahren. (Archivbild) Foto: Schwark

Und wieder wollen die Lokführer der GDL streiken und bundesweit den Bahnverkehr lahmlegen – diesmal sogar drei Tage lang. Betroffen sind davon auch Bahnreisende rund um Freudenstadt. Doch einiges deutet darauf hin, dass die Streikauswirkungen für die Freudenstädter einigermaßen glimpflich ausfallen könnten.









Link kopiert



Reisende haben es derzeit nicht leicht – auch nicht im Kreis Freudenstadt. Erst am Montag legten protestierende Landwirte die Autobahnauffahrten in Horb und Empfingen lahm. In Freudenstadt war gleich zweimal die Hauptverkehrsachse durch die Innenstadt blockiert. Kaum sind die Proteste auf den Straßen abgeflaut, geht es auf den Schienen weiter. Denn ab Mittwoch will die Lokführergewerkschaft GDL bundesweit streiken – bis Freitag. Los gehen soll es mitten in der Nacht um 2 Uhr.