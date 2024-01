Traktoren bei Montagsdemo: So distanziert sich der Freudenstädter Kreisbauernverband

1 Flankiert von den Traktoren überquerten die Demonstranten die Stuttgarter Straße. Foto: Timo Beyer

Mehrere Traktorfahrer haben sich am Montagabend mit den „Montagsdemonstranten“ in Freudenstadt zusammengetan. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands geht indes deutlich auf Distanz zu der Aktion.









Laut hupend kommen acht Traktoren und mehrere Lastwagen die Martin-Luther-Straße in Freudenstadt entlanggefahren. Nach einer kurzen Schleife am Marktplatz vorbei biegen sie in die Stuttgarter Straße ein. Und dann passiert am Montagabend das, was kurz zuvor noch unwahrscheinlich erschien: Die protestierenden Traktorfahrer solidarisieren sich mit den Montagsdemonstranten, die seit der Corona-Pandemie regelmäßig durch die Freudenstädter-Innenstadt ziehen.