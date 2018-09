Bad Wildbad Vollsperrung: Zwei Bundesstraßen dicht

SPD-Gemeinderat Bruno Knöller findet deutliche Worte: "Ich finde es empörend. Das ist ein völlig unkoordiniertes Verhalten der Behörden. Das geht überhaupt nicht." Eine entsprechende Absprache müsse man "von solchen Behörden erwarten können", so Knöller weiter. Wenn die Holzerntemaßnahmen, die vom Landratsamt Calw angeordnet wurden, bereits mehrfach verschoben worden seien, "kann man es auch noch mal verschieben", so Knöller weiter. Denn so dringend könne es dann auch nicht sein. "Dieses tölpelhafte Vorgehen ist nicht hinzunehmen", findet der Stadtrat deutliche Worte. Er wünscht sich von den Behörden "ein bisschen Einfallsreichtum" und fordert, die Holzerntemaßnahme entweder zu verschieben oder die Bundesstraße nur halbseitig zu sperren.

Auch Würzbacher Steige wird gesperrt

Und das sei ja nicht die einzige Maßnahme, sagt er im Hinblick auf die Sperrung der Würzbacher Steige ab Montag. Wegen Kanalarbeiten wird die Straße zwischen dem Würzbacher Ortsende und Calmbach ab Montag, 17. September, gesperrt. Wie die Stadtverwaltung Oberreichenbach mitteilt, dauert die Sperrung voraussichtlich bis zum 26. September. "Es ist leider nicht zu vermeiden, dass trotz der Sperrung der B 296 auch die Würzbachtalstraße gesperrt werden muss", ist in einer Mitteilung aus dem Sekretariat des Oberreichenbacher Bürgermeisters Karlheinz Kistner zu lesen. Da die Arbeiten an der Bundesstraße jedoch deutlich umfangreicher seien und bis zum Frühjahr 2019 dauerten, müssten noch vor dem diesjährigen Herbst die Kanalarbeiten ausgeführt werden, heißt es aus dem Rathaus weiter. Eine Durchfahrt von Würzbach nach Calmbach ist demnach nicht möglich.