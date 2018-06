Bad Wildbad B 296 für halbes Jahr gesperrt

Auf die leidgeprüften Autofahrer kommt die nächste Straßenvollsperrung zu: Zwar ist die B 294, die wichtige Durchfahrtsstraße durch das Enztal, nicht unmittelbar betroffen, dafür wird aber die B 296 zwischen Calmbach und Oberreichenbach ab Mittwoch gesperrt. Für ein halbes Jahr.

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird ab Mittwoch, 27. Juni, die Fahrbahn der Bundesstraße 296 von Calmbach bis zur Einmündung der Kreisstraße 4324 bei Oberreichenbach grundhaft saniert. Dafür muss die Straße im genannten Bereich vom 27. Juni bis zum 30. November für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine überörtliche Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Der Verkehr von Calw in Richtung Calmbach und Pforzheim wird von Oberreichenbach über die Landesstraße 346 und die Kreisstraßen 4325 und 4360 nach Würzbach und Agenbach und von dort über die Bundesstraße 294 in Richtung Calmbach und Pforzheim geführt. Der Verkehr von Pforzheim und Bad Wildbad in Richtung Oberreichenbach und Calw erfolgt über dieselbe Strecke in umgekehrter Richtung.