Bad Wildbad Tote Schafe: Abschuss von Wolf gefordert

Nach einer vermuteten Wolfsattacke in Bad Wildbad sind mehr als 40 Schafe gestorben. Ein Großteil soll der Wolf gerissen haben, einige mussten wegen schwerer Verletzungen getötet werden. Unklar ist, wie viele Tiere ertranken, weil sie in Panik in einen nahen Bach sprangen. Der Vorfall löste unterschiedliche Reaktionen aus. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) forderte ein effektives Wolfsmanagement, das zeige, wie sich die Wolfsbestände in den Regionen entwickeln.

Erste Untersuchungen weisen auf Wolf hin

Dem baden-württembergischen Umweltministerium zufolge wurden 32 Tiere gerissen. "Nach den ersten Untersuchungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) vor Ort ist dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf verantwortlich", hieß es. Zuvor hatten Experten von Landratsamt, Landwirtschaftlicher Versuchsanstalt und dem Landesschafzuchtverband den Vorfall untersucht.