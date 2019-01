Bad Wildbad Italienische Spezialitäten im Café Winkler

Bad Wildbad - Vier Jahre nach Schließung des Traditionscafés Winkler ist seit einigen Wochen in den ehemaligen Gasträumen Ecke König-Karl-Straße/Straubenbergstraße in Bad Wildbad wieder Leben eingekehrt. An sieben Tagen in der Woche bietet dort das Restaurant Toscana due von 11 bis 23 Uhr italienische Spezialitäten an.