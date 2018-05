Bad Wildbad Experte: Zäune halten Wolf nicht ab

Bad Wildbad - Schon seit längerer Zeit hat es sich ein Wolfsrüde im Nordschwarzwald bequem gemacht. Die Angst geht um, vor allem bei den Schäfern. In der Nacht auf den 30. April wird aus Angst bittere Realität. "GW 852m", wie der Wolf in den Akten heißt, richtete auf einer Weide bei Bad Wildbad ein Blutbad an. 44 Schafe von Gernot Fröschle werden getötet.