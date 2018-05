Bad Wildbad Der Wolf - gekommen um zu bleiben

Auf der einen Seite können Tierhalter sich bei einem territorialen Wolf in ihrem Einzugsgebiet die Schutzmaßnahmen ihrer Tiere zu 90 Prozent aus öffentlichen Kassen fördern lassen. Allerdings müsse jetzt, nachdem Wölfe in Baden-Württemberg bisher "nur beobachtet" wurden (das Wolfs-Monitoring), so schnell wie möglich auch ein übergeordnetes "Wolfs-Management" einsetzen, wie es bereits in der Schweiz oder auch in anderen deutschen Bundesländern mit ortsfesten Wolfs-Populationen existiere. Dort kümmerten sich bereits Landwirtschafts- und Forstexperten (Schweiz) oder Veterinäre (Beispiel Niedersachsen) im Auftrag der Landesregierungen um die Unterstützung der betroffenen Tierhalter beim Aufbau der notwendigen Schutzmaßnahmen.

"Da ist politisch jetzt richtig Druck drin", meint Erretkamps über seine Eindrücke vom ersten Treffen der "Aktionsgruppe Wolf". Zuständig für das Thema Wolf ist in Baden-Württemberg das Umweltministerium in Koordination mit dem Landwirtschaftsministerium und den betroffenen Verbänden.

Schäfer Fröschle fordert Personal vom nahen Nationalpark für nötige Schutzmaßnahmen

Wobei die Situation im Nordschwarzwald nun der Präzedenzfall für ganz Baden-Württemberg sei. Der Lebensraum dort sei wegen der großen Waldflächen und geringen Bevölkerungsdichte für den Wolf geradezu ideal. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Wolf diesen Lebensraum für sich entdeckt."

Im Oberen Enztal formiert sich derweil massiver Widerstand gegen die Aussicht, künftig dauerhaft den Wolf in der Nachbarschaft zu haben. Nicht nur Nachbarn und Kollegen des von dem Wolfsriss vergangene Woche betroffenen Betriebes machten bei der Veranstaltung in Calw und dann auch am Samstag bei einem Ortstermin auf dem betroffenen Hof selbst ihrem Unmut lautstark Luft, auch offizielle Vertreter wie die Bürgermeister der angrenzenden Kommunen oder der CDU-Landtagsabgeordnete für den Kreis Calw, Thomas Blenke, sprachen sich für eine "Entnahme" des offensichtlichen Problem-Wolfs aus; im Klartext: den Abschuss des Tieres. Ein "so großes Raubtier" habe in der Kulturlandschaft des Schwarzwalds nichts zu suchen.

Der betroffene Landwirt und Schafzüchter selbst, Gernot Fröschle, schlägt indes mittlerweile moderatere Töne an. Er fordert in Richtung der Landesregierung, kurzfristig Personal vom nahen Nationalpark für die nun notwendigen Schutzmaßnahmen bei den Tierzüchtern der Region abzustellen, um so möglichst schnell zu einem funktionierenden Schutz nicht nur seiner Weidetiere zu kommen. Denn diese würden "lebend" für den Schutz der offenen Kulturlandschaften im Nordschwarzwald gebraucht, "da nützen uns Entschädigungszahlungen für tote Tiere nichts." Da alle Seiten ihm die vergangenen Tage immer wieder "schnelle Hilfe" zugesagt hätten, sei das ein Weg, auf dem die Politik ihren vielen hastigen Versprechen nun auch echte, praktikable Taten folgen lassen könnte. Denn: "Der Wolf ist da. Jetzt!"