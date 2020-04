Bad Wildbad/Birkenfeld "Tiefe Besorgnis" und Kritik nach Corona-Ausbruch

Bad Wildbad/Birkenfeld - In einem Schreiben an die Landräte des Kreises Calw, Helmut Riegger, und des Enzkreises, Bastian Rosenau, möchte Bruno Knöller als Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion Bad Wildbad seine "tiefe Besorgnis und meine Kritik am Umgang der Firma Müller Fleisch, aber auch des Landratsamtes Enzkreis mit den Infektionen im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Firma Müller-Fleisch in Birkenfeld auch öffentlich zum Ausdruck bringen".