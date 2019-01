Bad Wildbad Arbeiten an B 296 verzögern sich

Nächste Baustelle in Calmbach kommt

Nicht betroffen von der weiteren Verzögerung soll davon die nächste Baustelle in Calmbach sein. Die Stadt Bad Wildbad will dann als Bauherr zwischen dem Lindenplatz in der Ortsdurchfahrt Calmbach bis zur Kleinenzstraße am Ortsende Leitungen in der B 294 in diesem Zusammenhang auch den Fahrbahnbelag erneuern. Der Bund beteiligt sich an den Kosten für die Belagserneuerung. Hier soll erst nach Fertigstellung der B 296 begonnen werden und somit nicht kollidieren. "Die Arbeiten werden abschnittsweise und überwiegend unter halbseitiger Sperrung der B 294 mit Signalisierung ausgeführt. Der Belagseinbau soll nach derzeitigem Stand unter Vollsperrung erfolgen, sofern dies von der Verkehrsbehörde genehmigt wird. Einzelheiten stehen noch nicht fest. Im Falle einer Vollsperrung müsste die Führung des Umleitungsverkehrs geklärt werden", teilt das RP mit.

Das Regierungspräsidium rechnet mit Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro, die Bauzeit soll­ 16 Monate betragen.