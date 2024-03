In Hechingen und seinen Ortsteilen kommt es derzeit zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Überblick:

Bisinger Straße

Auf dieser zentralen Verbindung der Kernstadt zur B 27-Anbindung Hechingen-Süd wird die Fahrbahn erneuert und Kreuzungsbereiche verändert. Der Sanierungsabschnitt erstreckt sich von der Einmündung in die Weilheimer Straße bis zur Einmündung bei der Domäne.

Beim Anschluss Fasanengarten wird die Fahrbahn verkleinert, und beim Zentrum am Fürstengarten (ZAF) werden unter anderem neue Verkehrsinseln mit barrierefreier Querungsmöglichkeiten gebaut. Zudem werden Kanäle erneuert und es werden Leerrohre für Breitbandversorgung und Straßenbeleuchtung verlegt.

Während der Bauphasen ist die Straße gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. Anlieger können ihre Gebäude weiterhin erreichen.

Drei Bauabschnitte in Planung

Drei Bauabschnitten sind geplant. Im ersten Abschnitt wird derzeit am Stück zwischen der Einmündung in Richtung Weilheim und der Zufahrt zum ZAF gearbeitet. Das dauert bis Anfang April. Die Zufahrt zum ZAF ist in dieser Zeit nur von der Domäne her möglich. Die Bus-Haltestellen Gesundheitszentrum und Weilheimer Straße können während dieser Zeit nicht angefahren werden.

Der zweite Bauabschnitt wird sich von der Zufahrt zum ZAF bis zur südlichen Zufahrt zum Hohenzollernring/Stockoch erstrecken. Der Stockoch kann über die südliche Zufahrt zum Hohenzollernring angefahren werden, der Fasanengarten nur aus Richtung der Weilheimer Straße.

Der dritte Bauabschnitt umfasst den restlichen Bereich zwischen der südlichen Zufahrt Hohenzollernring und der Einmündung in die Kreisstraße. Stockoch und ZAF sind dann nur aus nördlicher Richtung mit dem Auto erreichbar. Dabei wird auch die Fahrbahndecke der K 7108 im Einmündungsbereich zur K 7107 erneuert. Den Verkehr regelt dann eine Ampel. Bis Mitte Juni sollen die Arbeiten beendet sein. Die Kosten in Höhe von 925 000 Euro teilen sich Zollernalbkreis und Stadt Hechingen.

B 32 in Schlatt

Wegen eines Rohrbruchs ist die Bundesstraße 32 in Schlatt auf Höhe des Gebäudes Nummer 32 noch bis Freitag, 15. März, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt, teilt die Stadtverwaltung mit. Bereits im November gab es an besagter Stelle wegen Bauarbeiten Stau.

Eitel-Fritz-Straße

Wegen den die Sanierung abschließenden Asphaltarbeiten ist die Eitel-Fritz-Straße vom 18. bis 29. März für den Verkehr gesperrt.

Schloßplatz

Wegen Stromanschlussarbeiten sind die Parkplätze und ein Teil des Straßenraums vor der Sparkasse Zollernalb vom 18. März bis 1. April gesperrt. Die Durchfahrt ist in alle Richtungen möglich.