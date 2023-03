Zwei Tote in einer Woche

1 Zu einem Unfall mit Todesfolge kam es erneut am Samstag auf der B32 zwischen Hechingen und Schlatt. Foto: Feuerwehr Hechingen

Zweimal hat es auf der B32 diese Woche gekracht, zweimal ist jemand gestorben, zweimal war der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Strecke ist für die zahlreichen Unfälle bekannt.









Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 13.30 Uhr auf der B 32 zwischen Hechingen und Schlatt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 38-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta, die die B 32 aus Richtung Schlatt kommend befuhr, auf die Gegenfahrbahn.

Hier stieß sie frontal mit dem BMW eines 74-jährigen zusammen, der die B 32 aus Fahrtrichtung B 27 kommend befuhr. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Während die 38-Jährige schwer verletzt durch die Feuerwehr geborgen und mit einem Rettungshubschraubers ins Krankenhaus geflogen werden konnte, erlag der 74-jährige BMW-Fahrer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden durch die Verkehrspolizei Balingen übernommen. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen. Die B 32 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 17 Uhr komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro.

Der Fahrer ist beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verstorben

Bei dem Unfall war auch die Feuerwehr Hechingen, Abteilung Stadt, mit dem Rüstzug, bestehend aus Kommandowagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, Rüstwagen, Löschgruppenfahrzeug und Einsatzleitwagen und die Freiwillige Feuerwehr Rangendingen mit einem Mannschaftstransportwagen und Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug alarmiert.

Da der Fahrzeugfahrer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verstorben ist, wurde die Befreiung der eingeklemmten und schwer verletzten Fahrerin des Ford Fiesta vorbereitet.

Die Feuerwehrkameraden aus Rangendingen übernahmen den Brandschutz an der Einsatzstelle mit einem C-Löschrohr, da beim verunfallten BMW der Kraftstofftank beschädigt wurde und das Fahrzeug im Fahrzeugraum rauchte. Derweil befreite die Feuerwehr die schwer verletzte Fahrerin aus ihrem Fahrzeug mit einer großen Seitenöffnung.

Zur Unfallaufnahme setzte die Polizei auch die Drohne der Hechinger Feuerwehr ein. Danach wurde auch die verstorbene Person aus ihrem Auto befreit. Hierzu wurde die Fahrertüre geöffnet und der Bereich mit einem Rettungszylinder so weit vergrößert bis auch diese Person geborgen werden konnte. Über den gesamten Zeitraum war die B 32 durch das THW Hechingen komplett gesperrt worden. Der Verkehr staute sich kilometerweit.

Am Dienstag raste ein Auto in den Wald – Fahrerin tot

Erst am Dienstag hatte die Feuerwehr einen größeren Einsatz auf der B32 zwischen Hechingen und Schlatt zu bewältigen. Eine Fahrerin war mit ihrem Kleinwagen von der Straße abgekommen, raste in den angrenzenden Wald, wo das Auto umkippte. Tragisch: Auch bei diesem Unfall starb die Fahrerin noch am Unglücksort.

Auch darüber hinaus kommt es auf der Bundesstraße zwischen Hechingen und Schlatt immer wieder zu schweren Unfällen.

So ereignete sich Ende Oktober 2022 ein größerer Unfall mit drei Verletzten und einem Sachschaden von 55 000 Euro. Grund dafür waren Ausweichmanöver wegen eines Hindernisses auf der Spur Richtung Schlatt. Auch hierbei gerieten Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn.

Auf der Ortsdurchfahrt Schlatt kam Ende September 2022 ebenfalls ein PKW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lastwagen.

Zu einem weiteren Unfall, in den ein Lastwagen und ein Auto verwickelt waren, kam es Ende April 2022. Die Fahrerin des PKWs wurde dabei schwer verletzt.