Autorennen auf der A 81 Fahrer melden häufiger Raser

Im Mai startete zudem eine Kampagne an Brücken, bei der Autofahrer über die strafrechtlichen Folgen solcher Rennen aufgeklärt werden. Hat das Erfolg? Bei der Polizei in Konstanz hält man sich mit einer Einschätzung zurück. Es sei noch zu früh, das zu beurteilen, sagte Sprecher Bernd Schmidt. Einen messbaren Effekt gibt es aber bereits: Seit Kampagnen-Start rufen demnach mehr Autofahrer an, um beobachtete illegale Rennen zu melden. Allerdings muss die Polizei die Raser dann immer noch kriegen.