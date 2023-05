6 Der orangene Warn-Lkw hat den Unfall nicht verhindern können. Foto: 7aktuell.de/NR

Die Ursache für die Kollision bei der Böblinger Hulb wird noch ermittelt. Der Tod eines Straßenarbeiters zeigt, wie riskant der Job ist. Zuletzt starb ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei im Jahr 2019 bei Rottweil.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Unfall auf der A 81 am Dienstag in Böblingen, bei dem ein Straßenarbeiter getötet worden ist, zeigt, dass der Job trotz Sicherheitsmaßnahmen gefährlich ist. Der Mann hatte mit Kollegen der Autobahnmeisterei Herrenberg den Asphalt im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb kontrolliert, als ein Tanklaster in Fahrtrichtung Singen auf einen Warn-Lkw der Autobahnmeisterei krachte und diesen 50 Meter über die Fahrbahn schob, bevor er die Personengruppe erfasste. Zwei weitere Männer im Alter von 26 und 34 Jahren wurden dabei schwer verletzt, ebenso der 28-jährige Fahrer des Tanklastzuges.