Bereits zum siebten Mal freut sich der Vakuum-Spezialist Schmalz über den Preis des Kölner Great-Place-to-Work-Instituts.

Schmalz liegt bei dem Wettbewerb in den Top 20 in der Kategorie 501 bis 2000 Beschäftigte, wie das Unternehmen mitteilt.

„Die Auszeichnung ist eine große Ehrung für uns. Ein Erfolg, den wir in erster Linie den Mitarbeitenden zu verdanken haben, denn sie erleben unser Unternehmen als sehr guten Arbeitsplatz“, sagt Daniel Just, Personalleiter bei Schmalz. Bereits im Vorfeld erhielt Schmalz die Auszeichnungen „Beste Arbeitgeber Fertigung und Industrie“, „Beste Arbeitgeber Baden-Württemberg“ sowie „Great Start“ für sein Ausbildungskonzept – die Preise werden ebenfalls im Rahmen des Great-Place-to-Work-Wettbewerbs vergeben.

Das Glattener Unternehmen hat laut Mitteilung in den letzten Jahren viel in die Arbeitsumgebung seiner Beschäftigten investiert. „Wir haben für unsere Mitarbeitenden – ob in der Produktion, im Büro oder in der Entwicklung – Arbeitsumgebungen geschaffen, die richtungsweisend sind“, wird Just weiter in der Mitteilung zitiert.

Grundlage ist eine anonyme Befragung

Seit 2004 wurde Schmalz bereits sieben Mal mit dem Gütesiegel „Deutschlands beste Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Der Wettbewerb ist laut der Mitteilung einer der renommiertesten Arbeitgeber-Preise in Deutschland.

Bewertet werden Unternehmen aller Größenklassen aus unterschiedlichsten Branchen. Bewertungsgrundlage ist dabei eine ausführliche und anonyme Befragung der Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten oder auch Gesundheitsförderung sowie Work-Life-Balance.

„Die Befragungsergebnisse spiegeln die zentralen Werte unserer Unternehmenskultur wider und sind Beweis dafür, dass sie wirklich gelebt werden“, sagt Daniel Just. Das Unternehmen beschäftigt aktuell an 31 Standorten weltweit rund 1800 Mitarbeiter.