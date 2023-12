Auswirkungen auf den Zollernalbkreis: Landwirte laufen Sturm gegen Agrarkürzungen

1 Lisa Guth, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands des Landesbauernverbands Baden-Württemberg, und Kreisvorsitzender Alexander Schäfer Foto: Kauffmann

Die Landwirte laufen Sturm gegen die geplanten Agrarkürzungen der Bundesregierung, auch im Zollernalbkreis. Doch dabei geht es um mehr als vorgesehene Sparmaßnahmen.









Tausende Bauern haben am Montag in Berlin gegen geplante Agrarkürzungen der Bundesregierung protestiert und damit die Schlagzeilen dominiert. Und so leicht werden die Landwirte nicht klein bei geben. Das macht Alexander Schäfer, Vorsitzender des Kreisbauernverbands im Zollernalbkreis, mit aller Entschlossenheit klar. Lösungen zu finden, sei dringender denn je: „Das Fass ist nicht übergelaufen, es ist geborsten.“