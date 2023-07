Während Titelverteidiger TSG Balingen am 12. August im DFB-Pokal den VfB Stuttgart empfangen darf, steht drei Wochen vorher, am 22. Juli, die Aufgabe im wfv-Pokal bei Aufsteiger SF Gechingen auf dem Plan, der die SG Deißlingen zurück in die Bezirksliga gestoßen hat.

TSG Balingen die Ausnahme

98 der 113 startenden Mannschaften gehen am 22. Juli ins Rennen. Wie immer wird zunächst in vier regionalen Gruppen gespielt, die sich an den Landesligagebieten orientieren. Titelverteidiger TSG Balingen geht allerdings wieder in der Gruppe 3 mit den Teams der Bezirks Schwarzwald, Nördlicher Schwarzwald, Böblingen/Calw und Alb an den Start, während die zweite Mannschaft des Regionalligisten einem internen Duell in Gruppe 4 aus dem Weg geht.

28 Mannschaften bilden das Teilnehmerfeld in Gruppe 3. Freilose haben der VfL Sindelfingen, der VfL Nagold, der TSV Ehningen und die Young Boys Reutlingen.

Hohe Hürde für den FC Holzhausen

Oberligist FC Holzhausen hat beim Verbandsligisten VfL Pfullingen eine hohe Hürde zu überspringen. Das große Los hat Bezirkspokalsieger SGM Schramberg/Sulgen gezogen: Es kommt zum Knaller gegen Nachbar SV Seedorf aus der Landesliga.

Der VfR Sulz freut sich auf den TSV Ofterdingen (Coach Philipp Rumpel: „Was soll ich sagen, die Bradtke Elf hat letzte Saison einen Spitzenrang belegt und ist klarer Favorit. Ich hoffe meine Jungs sind bis da alle einigermaßen fit, dann sind wir nicht chancenlos“), der VfB Bösingen empfängt den SV Nehren, und der SV Zimmern muss bei Landesliga-Neuling SC Tuttlingen antreten.