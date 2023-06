Nach der dramatischen Partie gegen die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion feiert die TSG Balingen an der Bizerba-Arena mit ihren Fans.

Was ein Empfang: Die Fußballer der TSG Balingen wurden am Abend nach dem Finale von hunderten Fans an der Bizerba-Arena empfangen. Als die Spieler aus dem Bus ausstiegen, wurde ein Spalier gebildet, Pyrotechnik gezündet und jede Menge gesungen.

Jede Menge Bier

Die Mannschaft um Kapitän Matthias Schmitz genoss den Empfang sichtlich – es wurden hunderte Liter Bier, unter anderem das Geschenk aus Ulm – ausgeschenkt und kräftig gefeiert. Auf der aufgebauten Bühne präsentierte die Mannschaft um Cheftrainer Martin Braun den Fans den Pokal.

Martin Braun streckt den Pokal in die Höhe. Foto: Kopf

Ein Gespräch mit Torhüter Marcel Binanzer oder Co-Trainer Lukas Foelsch, Selfies mit Moritz Kuhn oder Bilder mit dem Pokal: Die Fans kamen ganz auf ihre Kosten. Auch Cheftrainer Martin Braun richtete auf der Bühne noch ein paar Sätze an die Fangemeinde und wirkte total ausgelassen – einer kleinen Bierdusche von Jan Ferdinand entkam er dabei nicht.

Auch Fritschi geht

Vorstand Eugen Straubinger verabschiedete nicht nur Laurin Curda, den es ja nach Paderborn in die 2. Liga zieht, sondern auch Jonas Fritschi. Der Linksfuß wird für anderthalb Jahre in die USA gehen und dort versuchen sein fußballerisches Glück versuchen. Beide wurden von den Zuschauern lautstark gefeiert.

Einiges los war rund um die Bizerba-Arena. Foto: Kopf

Noch in der Nacht fliegt die Mannschaft nach Mallorca um den historischen Triumph dort gebührend zu feiern.