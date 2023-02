1 Viele Paare machen einen gemeinsamen Spaziergang am Valentinstag. Foto: Frank Hormann/dpa

Romantischer Spaziergang oder Picknick am See - die Schwabo-Region bietet einige romantische Orte für Verliebte. Besonders, aber nicht nur am Valentinstag, lohnt sich ein Ausflug in die Natur, zu einem Aussichtspunkt oder einem Schloss. Wir haben zusammengestellt, an welchen Orten es besonders schön ist, Zeit zu zweit zu verbringen.









Wo sind die romantischsten Plätze im Zollernalbkreis, im Schwarzwald-Baar-Kreis, im Kreis Rottweil und im Kreis Calw? Der Valentinstag am 14. Februar ist ein guter Anlass, als Pärchen etwas zu unternehmen und einen besonderen Ausflug zu machen. In der Region gibt es dafür einige Möglichkeiten.

Natur und Kultur im Zollernalbkreis

Wie wäre es mit einem romantischen Picknick am Stausee, entweder in Oberdigisheim oder in Schömberg? Warm eingepackt mit Tee und Snacks kann man es sich dort mit Blick auf den See auf einer Decke gemütlich machen und die Zweisamkeit inmitten der schönen Landschaft genießen.

Wen es am Valentinstag in die Natur zieht, für den ist der Traufgang Wintermärchen in Albstadt das Richtige. Die Wanderung führt durch die eisige Landschaft der Schwäbischen Alb. Es lohnt sich außerdem ein Abstecher zum Zeller Horn, um den Blick auf die Burg Hohenzollern zu genießen.

Zu weiteren romantischen Orten im Zollernalbkreis zählen der Ebersberg in Bisingen und der Schlossbergturm in Albstadt-Ebingen. Beide Orte lohnen sich definitiv für einen Ausflug, allein schon wegen der Aussicht.

Wer den Valentinstag mit etwas Kultur verbinden möchte, sollte die Burg Hohenzollern besuchen. Dort können Verliebte nicht nur die Burganlage besichtigen, sondern es es sich auch im Restaurant schmecken lassen.

Wie wäre es mit einem Besuch der Burg Hohenzollern am Valentinstag? Foto: Assenheimer_pixabay

Romantische Parks im Schwarzwald-Baar-Kreis

Schöne Stunden können Paare auch im Donaueschinger Schlosspark verbringen. Der idyllische Park lädt entlang der Brigach, vorbei an Teichen, Wasserläufen und Denkmälern zu einem rund 90-minütigen Spaziergang ein.

Für einen Spaziergang bietet sich auch Magdalenenberg in Villingen super an. Wie wäre es, dort gemeinsam den Sonnenuntergang zu genießen?

Zur Ruhe kommen kann man am Valentinstag gut im Kurpark in Königsfeld. Egal ob bei einem Spaziergang durch den Park oder auf den zahlreichen Sitzgelegenheiten. Café und Kuchen gibt es im Parkcafé, das zum Verweilen einlädt.

Wunderbare Ausblicke im Kreis Rottweil

Romantische Orte im Kreis Rottweil? Dazu zählt auf jeden Fall der Bockshof in Rottweil. Mit einem wunderbaren Blick auf den Neckar und den Testturm, können verliebte hier den Tag ausklingen lassen.

Auch vom Rottweiler Kameralamtsgarten hat man einen tollen Blick ins Neckartal. Er liegt abgeschieden am staatlichen Hochbauamt und ist der perfekte Ort für Augenblicke zu zweit.

Philosophische Liebesweisheiten im Kreis Calw

Im Sophi Park in Bad Liebenzell wird die Welt der Philosophie möglichst anschaulich vermittelt. Dort wird man durch die philosophischen Weisheiten der vergangenen 2500 Jahre geführt.

Ist das also nicht auch der richtige Ort, für einen Aufenthalt am Valentinstag, um sich gemeinsam auf die Suche nach Liebesweisheiten zu machen?