Der Fall hatte in den Sozialen Medien für großes Aufsehen gesorgt: Zwei Jugendliche sind am Freitag vergangener Woche verschwunden – ein 14-Jähriger aus Loßburg und ein 16-Jähriger aus Freudenstadt.

„Mein Sohn ist verschwunden. Wenn jemand was weiß oder ihn gesehen hat, bitte bei mir oder der Polizei melden“, so der verzweifelte Appell in den Sozialen Medien.

Nun können die Eltern aufatmen: Die Jugendlichen wurden am Donnerstagabend gefunden und sind wohlauf. Das bestätigt die Polizei am Freitagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion. Zuvor hatte die gute Nachricht schon in den Sozialen Medien die Runde gemacht.

Entführung schon frühzeitig ausgeschlossen

Über die genauen Details hält sich die Polizei bedeckt – aus Jugendschutzgründen. So will ein Sprecher der Polizei dann auch nicht verraten, wo die Jugendlichen gefunden wurden und von wem. Nur so viel: „Wir waren auch beteiligt.“

Dass es nun gelungen ist, die Jugendlichen unversehrt bei den Eltern abzuliefern, kommt nicht überraschend. Denn schon zu Beginn der Suche hatte die Polizei eine Entführung oder einen Unglücksfall ausgeschlossen. Offenbar gab es Hinweise darauf, dass die Jugendlichen von zuhause abgehauen waren. Welche Hinweise das genau waren, verriet die Polizei nicht.

In den vergangenen Tagen waren dann mehrere Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Jungen bei der Polizei eingegangen. Ob diese tatsächlich zum Auffinden beigetragen haben, bleibt offen.

Laut Fahndungsaufruf waren die Jugendlichen offenbar zumindest zeitweise in Pforzheim. Dort wurden sie schon am vergangenen Freitag von mehrere Zeugen gesehen. Laut Polizei hatten die Jugendlichen eine größere Menge Bargeld bei sich. Wo sie das Geld her hatten und wie viel davon noch übrig ist, bleibt offen.

Weiterhin ist unklar, warum die Jugendlichen überhaupt von zuhause abgehauen sind. Auch hier schweigt sich die Polizei aus Gründen des Jugendschutzes aus.

Auch ob die Jugendlichen oder deren Eltern nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen - sich etwa an den Kosten der Suche beteiligen - müssen, bleibt offen. Denn auch hierzu konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben.