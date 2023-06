Auf Facebook und anderen sozialen Medien kursieren derzeit mehrere Vermisstenmeldungen. Demnach werden zwei Jugendliche seit dem 16. Juni vermisst. Angefügt sind drei Bilder, auf denen die beiden Jungen freundlich in die Kamera lächeln.

Aus einem der Beiträge geht hervor, dass einer der Jugendlichen in Loßburg wohnt und in Freudenstadt zur Schule geht. „Mein Sohn ist verschwunden. Wenn jemand was weiß oder ihn gesehen hat bitte bei mir oder der Polizei melden“, heißt es in einem weiteren Beitrag.

Demnach ist der Junge 14 Jahre alt. Das letzte Mal sei er am Morgen des 16. Juni um 7 Uhr gesehen worden. Über den anderen Vermissten werden auf Facebook keine Details genannt.

Am Mittag des 16. Juni als vermisst gemeldet

Auf Nachfrage unserer Redaktion am Montagvormittag bestätigt die Polizei, dass nach den Jugendlichen gesucht wird. Aus ermittlungstaktischen Gründen und um das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen zu schützen, gibt sich die Polizei aber zunächst bedeckt.

So will die Polizei nicht einmal die Zahl der vermissten Jugendlichen bestätigen. Auch das Alter und den Wohnort der Vermissten verraten die Beamten noch nicht. Nur, dass die Gesuchten minderjährig sind und im Kreis Freudenstadt wohnen, bestätigt die Polizei. Auch berichtet die Polizei, dass die Jugendlichen am Mittag des 16. Juni als vermisst gemeldet wurden.

Vermutlich von Zuhause abgehauen

Darüber hinaus kann der Sprecher der Polizei beruhigen: „Wir können eine Entführung ausschließen.“ Auch könne nach derzeitigem Erkenntnisstand ausgeschlossen werden, dass den Schülern etwas zugestoßen ist, zum Beispiel, dass sie irgendwo im Wald abgestürzt sind.

Stattdessen scheint die Polizei davon auszugehen, dass die Jugendlichen abgehauen sind. „Dem widerspreche ich nicht“, so die äußerst vorsichtige Bestätigung des Polizeisprechers. „Es gibt Hinweise, die in diese Richtung schließen lassen.“ Genauere Details will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aber zu diesem Zeitpunkt nicht nennen.

Gegen die Aufrufe auf Facebook hat die Polizei nichts einzuwenden. Sollte jemand dadurch auf den Fall aufmerksam werden und die Jugendlichen gesehen haben, nehme die Polizei Hinweise entgegen. Auch hat die Polizei nichts dagegen, dass Hinweisgeber sich wegen des Facebook-Aufrufs direkt an die Eltern wenden.

Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Am Montagnachmittag erreicht unsere Redaktion dann die Meldung der Polizei: „Jugendliche vermisst; Polizei bittet um Hinweise.“ Darin gibt die Polizei schließlich weitere Details bekannt. So handele es sich bei den beiden Vermissten um den 14-jährigen Kevin T. aus Loßburg und den 16-jährigen Daniel G. aus Freudenstadt. Beide Jugendliche seien zusammen verschwunden und verfügten über eine große Summe Bargeld, erklärt die Polizei.

Hier geht es zu den Fahndungsfotos.

Aus der Bevölkerung hätte es zudem Hinweise gegeben, die auf einen Aufenthalt in Pforzheim hindeuteten – dort wurden die beiden Jugendlichen am Abend des 16. Juni dann zuletzt gesehen: „Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieb bislang ohne Erfolg“, erklärt die Polizei.

Wie die Jugendlichen aussehen und wo sich Hinweisgeber melden können

Beschreibung

Kevin T. ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur, schwarze Haare und eine Undercut-Frisur. Er trägt weißgraue Nike-Schuhe, eine schwarze Cargohose, einen beigefarbenen Fleecepullover mit der Aufschrift „Carkani“ und eine graue Tommy Hilfiger-Cap. Daniel G. ist rund 1,76 Meter groß und hat ebenfalls eine schlanke Statur sowie kurze blonde Haare. Er trägt eine runde Brille mit Camouflage-Gestell, weiße Nike-Air-Schuhe, eine kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Hinweise

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Personen oder deren Aufenthaltsort machen können werden gebeten, sich unter Telefon 07231/186 44 44 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.