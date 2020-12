Arger über Parkhaus in Horb Stadtverwaltung bestreitet Softwareproblem

Um kein viertes Mal nachzufragen, habe die Mitarbeiterin der Stadtwerke beide möglichen Varianten freigeschaltet und eine Rechnung über 4,50 € ausgestellt. "Der Verwaltungsaufwand betrug sicherlich das Mehrfache davon. Dass dieses kulanzhalber erfolgt sei, sei in dem Bericht verschwiegen worden.

Außerdem unterstreicht die Stadt, dass am Parkautomat Bezahlen mit EC-Karte möglich ist, aber eben nicht kontaktlos. "Dazu muss nur die Karte in den Automat eingeführt werden. Problemlos werden so tagtäglich mehrere Bezahlvorgänge abgewickelt, es erscheint schwer zu glauben, dass ein Geschäftsführer das nicht hinbekommt", heißt es in der Erwiderung der Stadtverwaltung.

Was am meisten für das derzeitige Bezahlsystem am Parkhaus Bahnhof spreche, seien die vielen positiven Rückmeldungen, die bei den Stadtwerken bislang eingegangen seien. "Es hat sich bisher auch noch kein Parkhauskunde beschwert, das System sei zu kompliziert oder es funktioniere nicht. Bis auf diesen Kunden", so die Stadt.