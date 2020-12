Provinzposse in Horb? Geschäftsmann ärgert sich über Parkhaus am Bahnhof

G. schildert das Drama dem zuständigen Parkhaus-Mitarbeiter bei den Stadtwerken per Mail:

"Sie kommen nach zwei Nächten im Ausland abends per Zug zurück nach Horb und wollen aus dem Parkhaus Bahnhof fahren, natürlich nicht ohne zu bezahlen. Also gehen Sie zu dem Automaten in der Unterführung, wo es leicht nach Urin riecht. Sie versuchen die Software zu verstehen und fangen an, nach ›Wegfahren‹ das eigene Kennzeichen anzugeben. Die Software weist Sie zurecht, dass Sie den Bindestrich vergessen haben.

Parkhausnutzer ist genervt vom Uringeruch

Nächster Versuch, dieses mal mit Bindestrich. Dann müssen Sie noch mal – mit Bindestrich – wiederholen. Damit die wichtige 1-Euro-50-Transaktion auch sicher ist."

Danach muss der Kunde (nicht das System, obwohl es doch angeblich das Kennzeichen registriert) seine Parkdauer berechnen, in Tagen und Stunden. Also muss der Parker rechnen können, was in diesem Fall gegeben ist.

Der Mann versucht zu bezahlen, EC-Karte, kontaktlos. Leider auch erfolglos, Fehlermeldung.

Also nächster Versuch, zweimal mit Bindestrich ganz von vorne. Parkdauer eingeben. Bezahlversuch kontaktlos: leider wieder erfolglos.

Der Uringeruch wird unangenehmer, da sich der Vorgang in die Länge zieht. Es ist feuchtkalt, und Herr G., der Parkhaus-Nutzer will nach Hause. Er startet einen dritten Versuch, mit Bindestrich, zweimal, Parkdauer eingeben, Bezahlversuch mit Geheimzahl: Ergebnis siehe oben.

Nach sieben bis acht Minuten bricht Herr G. ab, "bei intensiver wahrgenommenem Uringeruch, völlig genervt", wie er in seiner E-Mail schildert.

Der Komödie zweiter Akt. Herr G. geht davon aus, dass sein Kennzeichen gespeichert wird und er als Halter mit einer 15-Euro-Strafe rechnen muss. Das will er sich sparen.

Überraschung dann bei der Antwort des Stadt-Mitarbeiters: "Bitte teilen Sie mir Ihr Autokennzeichen mit und auch die Zeit von bis, in der Sie das Parkhaus genutzt haben. Ich werde Sie dann manuell freischalten und eine Rechnung per E-Mail zukommen lassen."

Wird das Kennzeichen erfasst oder nicht?

Der Geschäftsführer ist verwundert. Wenn beim Nichtbezahlen das "15-Euro-Knöllchen" droht, müsste das System die "Schwarzparker" eigentlich gleich auswerfen können. Er schreibt an die Stadt: "Das Kennzeichen sowie die Zeit sollte Ihr System dank der Kennzeichen-Erkennung ja durchaus wissen. Was ich allerdings jetzt immer noch nicht weiß, und was mich doch interessieren würde, ist die Motivation der Stadt Horb für ein solches System."

Der Stadt-Mitarbeiter: "Wir halten das System im Parkhaus Bahnhof für gut und auch die Rückmeldungen sind sehr positiv. Ein System mit Schranke und Ticket zum Auslass ist sehr anfällig und gewährt nicht rund um die Uhr ein Ausfahren aus dem Parkhaus. In diesem Parkhaus sind Reiserückkehrer, die auch Mitten in der Nacht ohne Schranke ausfahren können." Er mahnt an, dass er immer noch nicht das Kennzeichen des Benutzers hat.

Volker G. antwortet wieder. Nicht nur dem Mitarbeiter, sondern nimmt diesmal auch OB Peter Rosenberger mit ins "CC"-Boot : "Ich habe schon viele Tausend Male in Parkhäusern mit Schranke und Ticket (nebenbei, vermutlich 95 Prozent aller Parkhäuser) geparkt, nie Probleme, äußerst zuverlässig.

Herr Rosenberger, nur für den Fall dass es Sie interessiert: Reisende lachen über dieses Parksystem."

Die Stadtwerke reagieren eher kühl

Der Komödie dritter Akt. Die Stadtwerke reagieren etwas verschnupft.

Der Mitarbeiter schreibt: "Gerne hätte ich Ihnen geholfen, aber wieder haben Sie mir Ihr Kennzeichen nicht genannt. Es tut mir leid, aber es ist nicht unsere Aufgabe, Sie vor einem erhöhten Entgelt zu bewahren. Wir hätten Sie gerne unterstützt, aber wenn Sie keine Hilfe wollen, so ist dies Ihre Entscheidung."

Der Geschäftsführer schickt in der Antwortmail sein Kennzeichen gleich am Montag. Am gestrigen Mittwoch sagt er: "Ich bin ja mal gespannt, ob und wann die Rechnung kommt!"

Oder ob er jetzt vom Rathaus abgestraft wird. Mit der 15-Euro-Forderung. Die offenbar automatisch vom System ausgeworfen wird. Die Kulanz – wie aus dem Mail-Verkehr ersichtlich – ist kompliziert.

Kein Wunder, dass der Geschäftsmann sich über das "Provinz-Possen-Parkhaus" aufregt.

Volker G.: "Ich bin international unterwegs. In jedem Parkhaus der Welt gibt es Schranken, und die Bezahlsysteme an den Kassen funktionieren tadellos. Ich habe mich schon immer gewundert, dass Horb meint, die Welt neu erfinden zu müssen!"

Auch die Parkhaus-App ist keine Lösung

Egal, wie diese Komödie um das digitale neue Parksystem um die Automatenzahlung im Park-and-Ride-Parkhaus endet – auch die Parkster-App ist für ihn keine Lösung. Das bieten die Stadtwerke als Alternative zur Bezahlung am Automaten an.

Volker G. berichtet: "Ich habe sehr viel Erfahrung mit Apps. Die Parkster-App ist nur (Gebühren für getrennte Konten) genauso umständlich und kundenunfreundlich wie das ganze System im Park-and-Ride-Parkhaus am Bahnhof – einfach schlecht."

Warum? Der Geschäftsführer: "Es gibt geschäftliche und private Parkvorgänge. In der kostenlosen Version der App werden alle Parkvorgänge zusammen gelistet und man bekommt eine Monatsrechnung. Dann darf man die geschäftlichen Parkvorgänge per Hand aussortieren. Sehr mühsam. Will man mehr Komfort, kostet das Extra-Gebühren bei Parkster."

Ist Horber System zu umständlich?

Ein Vorbild ist für Volker G. der Parkhaus-Riese Apcoa (unter anderem präsent am Flughafen Stuttgart, in den Königsbau-Passagen und am Schillerplatz).

Der Geschäftsführer hatte das den Stadtwerken schon deutlich gemacht: "Horb ist der Höhepunkt der Parkabrechnung. Dieses System ist umständlich, völlig kundenunfreundlich, kurz: dumm und schlecht. Dass Schlechteste, welches ich je gesehen habe. Probieren Sie mal Apcoa Flow aus – dann wissen Sie, wie berührungsloses, extrem benutzerfreundliches und praktisches Parken funktioniert."

Hinter Apcoa Flow steckt ein kostenloses System mit Karte, die man hinter die Windschutzscheibe klebt. Einfach einsteigen, die Schranke öffnet sich automatisch. Und beim Bezahlen der Parkgebühr kann man zwischen geschäftlich und privat auswählen.