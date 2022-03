Agentur für Arbeit in Rottweil zieht nächste Woche an Marxstraße um

1 Letzte Arbeiten im Außenbereich im Februar: Der neue Sitz der Agentur für Arbeit in Rottweil befindet sich in der Marxstraße 12 gegenüber der Polizeidirektion Rottweil. Foto: Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen

Vom 14. bis 18. März steht bei der Agentur für Arbeit in Rottweil nun der lang erwartete Umzug an die Marxstraße an.















Rottweil - In der Woche von 14. bis 18. März zieht die Agentur für Arbeit in Rottweil von der Neckarstraße in das umgebaute Gebäude in der Marxstraße 12. Im vollständig sanierten und modernisierten Bau in zentraler Lage von Rottweil finden dann rund 80 Beschäftigte einen neuen Arbeitsplatz.

Die Agentur weist darauf hin, dass Beratungsgespräche in der Woche des Umzugs ausschließlich telefonisch oder per Video-Beratung stattfinden. Die Kunden werden gebeten, in dieser Woche auf Vorsprachen in Präsenz zu verzichten. Zudem kann die persönliche Erreichbarkeit an den Umzugstagen eingeschränkt sein. Wer sich in der Woche vom 14. bis 18. März persönlich arbeitslos melden muss, kann dies auch am Montag, 21. März, nachholen, ohne dass Nachteile entstehen.

Für dringend persönlich zu klärende Anliegen wird am Montag, 14. März, ein Notfallschalter in der Neckarstraße 100 eingerichtet. Am Dienstag, 15. März, bleibt die Dienststelle in Rottweil aufgrund des Umzugs vollständig geschlossen. Ab Mittwoch, 16. März, ist der Notfallschalter für die Klärung persönlicher Kundenanliegen unter der neuen Adresse in der Marxstraße 12 erreichbar.

Die Standorte der Agentur für Arbeit in Villingen, Donaueschingen und Tuttlingen sind von den Einschränkungen durch den Umzug nicht betroffen. Die bekannten Kontaktmöglichkeiten via Telefon und E-Mail bleiben auch nach dem Umzug bestehen.www.arbeitsagentur.de/rottweil