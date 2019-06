Rottweil Kostenexplosion bei Agentur für Arbeit

Für rund sieben Millionen Euro saniert die Agentur für Arbeit das Gebäude, an dem sie bis zum Jahr 1996 untergebracht war. Doch wie es bei einer Bausanierung so ist: Überraschungen kann es immer geben. Und die gab es. Der Boden habe zunächst stabilisiert werden müssen, nachdem man im Beton einige schadhafte Stellen entdeckt hatte – dies habe schließlich die Kosten aus dem Ruder laufen lassen.

Aufgrund der Zentralisierung einiger Bereiche seien die Räumlichkeiten in der Neckarstraße zu groß geworden, deswegen gehe es zurück an die einstige Wirkungsstätte. Das Gebäude in der Marxstraße ist im Besitz der Agentur für Arbeit und stand seit 2007 leer. So war es zu der Entscheidung gekommen, das Gebäude komplett zu entkernen, zu modernisieren und die Agentur für Arbeit wieder mehr in die Stadt zu bringen.