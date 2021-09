Nach Problemsanierung Umzug noch in diesem Jahr

Arbeitsagentur in Rottweil

1 Zum Jahresende ist bei der Agentur für Arbeit Rottweil der Umzug an die Marxstraße geplant. Foto: Otto

Noch in diesem Jahr soll er über die Bühne gehen: Der Umzug der Agentur für Arbeit in Rottweil von der Neckarstraße an die Marxstraße. Geplant war das ursprünglich bereits für Herbst 2019, doch dann wurde die Sanierung zum Problemfall.

Rottweil - "Wir befinden uns auf der Zielgeraden zur Fertigstellung unseres künftigen Dienstgebäudes der Agentur für Arbeit Rottweil", teilt Markus von Seld aus der Pressestelle der Agentur auf die entsprechende Anfrage erfeut mit. Wenn die Arbeiten weiter wie geplant voran schreiten, werde das Gebäude im Dezember bezugsfertig sein. Und von Seld macht in seiner Antwort klar: Es ist von Dezember 2021 die Rede. Die Geschäftsführung wie auch die Mitarbeiter freuten sich auf die Fertigstellung des neuen Dienstgebäudes und den Umzug in die Marxstraße 12 noch in diesem Jahr.

