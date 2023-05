Nach elf emotionalen Wochen steht das große „Bachelor“-Finale an und David Jackson überreicht die letzte Rose an seine Herzdame. Entscheiden muss sich der Stuttgarter zwischen Angelina und Lisa. Bekommt die Albstädterin seine letzte Rose?

Beim Steaming-Dienst RTL+ ist das große Finale der 13. Staffel bereits zu sehen. Im Fernsehen läuft die emotionale letzte Folge am Mittwoch, 10. Mai, um 20.15 Uhr auf RTL. Wer erst dort erfahren möchte, für welche Frau sich der Bachelor entscheidet, sollte an dieser Stelle nicht mehr weiter lesen.

In der elften Folge lädt der 32-Jährige die beiden Rosenanwärterinnen zu einem letzten Einzeldate ein – inklusive Übernachtung. Für Angelina hat sich der Bachelor etwas Besonderes einfallen lassen. Es geht in einen Greifvogelpark, wo die Turteltauben einen Adler fliegen lassen dürfen. Danach verbringen sie einen romantischen Abend in gemütlicher Atmosphäre. Es wird gekocht, gekuschelt, gelacht und natürlich viel geknutscht. Nebenbei tauschen sich die Albstädterin und der Stuttgarter über ihre gemeinsamen Erfahrungen und die Stationen ihrer Liebesreise aus. Während des Dates wirken die beiden auf die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen bereits wie ein Paar. Über ihre Gefühle ist sich Angelina jedenfalls im Klaren: „Ich hab‘ mich verliebt, was soll ich sagen – ist so.“ Und auch der Bachelor beschreibt seine Emotionen folgendermaßen: „Es ist mehr als verknallt sein.“

Trotzdem ist noch eine weitere Frau im Spiel, für die er ebenfalls Gefühle entwickelt hat. Er stellt sich die Frage: „Wen kann ich eher gehen lassen?“

Die Entscheidung fällt dem Bachelor schwer

Nachdem David und Angelina die Nacht und den darauffolgenden Morgen gemeinsam verbracht haben, rückt die letzte Nacht der Rosen näher. Nun muss der Bachelor eine Entscheidung treffen, die ihm sichtlich schwer fällt.

Obwohl der Bachelor auch Gefühle für Lisa entwickelt hat, mit der er ebenfalls ein Übernachtungsdate verbracht hat, fallen ihr gegenüber die entscheidenden Worte: „Ich muss dir an der Stelle sagen, dass meine Gefühle an dem Punkt für Angelina stärker sind. Es tut mir leid!“

Für die Zuschauer ist das keine Überraschung. Angelina galt in den sozialen Medien schon lange als Favoritin. Und auch für Lisa scheint seine Entscheidung klar gewesen zu sein. „Ich hab’s gewusst. Ich hab’s ihm sofort angesehen“, sagt sie im Auto nach dem Finale.

Utze bekommt die letzte Rose

Die 13. Staffel endet mit einem Liebesgeständnis an „Utze von der Alb“, wie der Bachelor seine Auserwählte im Finale nennt. „Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diese letzte Rose annimmst?“

Ob die beiden immer noch ein Paar sind, wird in der Wiedersehensfolge am 10. Mai, nach dem Finale, zu sehen sein.

Die Sendung „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten Bachelor - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der der Bachelor entscheidet, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der Bachelor im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.