Altensteig (Württ.) Vergessene Kinder

Etwa jedes sechste Kind in Deutschland lebt in einer Familie, in der Alkoholismus und Drogenabhängigkeit herrschen. Für diese "Children of Alcoholics/Children of Addicts", kurz COA, die als Kinder von Suchtkranken aufwachsen, organisiert der Verein NACOA Berlin jährlich rund um den Valentinstag eine Aktionswoche, die die Problematik in die Öffentlichkeit transportiert und aufmerksam machen will.