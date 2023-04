1 Romantik pur! Bei einem Tanz im Regen küssen sich Angelina und der Bachelor. Foto: RTL/Folge 8

Die achte Folge der Reality-Show „Der Bachelor“ hat es in sich: In der mexikanischen Kleinstadt Oaxaca küsst David Jackson fünf Frauen hintereinander, eine Kandidatin lässt in der Nacht der Rosen eine Bombe platzen, während Angelina Utzeri aus Albstadt lieber über ihre gemeinsame Zukunft mit dem Stuttgarter philosophiert.









Für die verbliebenen sechs Single-Frauen geht es in der achten Folge der RTL-Show weg aus der gewohnten Umgebung. Bevor in der kommenden Woche die Dreamdates stattfinden, will sich der Bachelor Klarheit über seine Gefühle verschaffen. In der Kleinstadt Oaxaca warten daher besondere Dates auf die Kandidatinnen.

Zu Beginn der Folge erleben alle Frauen das gleiche Einzeldate. Der Haken daran? Das Date geht jeweils nur drei Minuten. Für den Bachelor scheint das genug Zeit zu sein, um mit seinen Auserwählten Pizza zu essen, im künstlich erzeugten Regen zu tanzen, Kaffee zu trinken, Kinoplakate zu betrachten und Blumen zu verschenken. Highlight jedes Dates ist der Moment unter dem Regenschirm. Dort fragt der Bachelor alle Frauen: „Hast du schon mal im Regen geküsst?“ Lisa, Angelina, Chiara, Henriette und Rebecca nutzen den Moment und es wird teils heftig geknutscht, nur Alyssa verpasst ihre Chance auf einen romantischen Kuss im kühlen Nass.

Angelina und David bei ihrem „Speed-Date“. Foto: RTL

Für Angelina aus Albstadt ist die Date-Woche mit dem „Speed-Date“ noch nicht vorbei. Gemeinsam mit Rebecca, Lisa und dem Bachelor geht es früh morgens zu einem besonderen Naturspektakel. Während des Sonnenaufgangs frühstückt die Gruppe bei natürlichen Quellen. „Es ist einfach eine Ausnahmesituation auf drei Frauen zu treffen, mit denen man irgendwie was am Laufen hat“, beschreibt der 32-Jährige die eher seltsame Date-Situation.

Beim Gruppendate haben die Ladys und der Bachelor eine atemberaubende Aussicht. Foto: RTL

Angelina und David sprechen über gemeinsame Zukunft

Bei diesem Treffen kommt es zu einem vielversprechenden Einzelgespräch zwischen der Albstädterin und dem Stuttgarter. Die beiden scheinen sich ihre gemeinsame Zukunft bereits auszumalen und teilen ihre Gedanken darüber. Dabei kommen sie auf Kindernamen und zukünftige Nachnamen zu sprechen. „Zum Glück würde sich Angelina Jackson auch cool anhören, weil meinen Nachnamen abzugeben, da blutet schon ein bisschen mein Herz“, teilt Utze, wie sich die Albstädterin auch nennt, ihre Meinung über Davids Nachnamen. Lädt der Bachelor Angelina zu den Dreamdates ein? Die tiefen Blicke und die Harmonie zwischen den beiden ist nicht nur für den Zuschauer eindeutig, denn Angelina kommt eine Runde weiter und darf in der nächsten Woche, zusammen mit David, nach Rio de Janeiro reisen.

Zu einem weiteren Gruppendate lädt David Chiara, Alyssa und Henriette ein. Bei der gemeinsamen Zubereitung und dem Essen von Quesadillas legt der Bachelor seinen Fokus auf Chiara. Jetty, wie Henriette auch genannt wird, und Alyssa bleiben dabei eher außen vor und besänftigen sich mit Tequila-Shots. Dennoch darf Jetty im Anschluss an das Gruppendate noch Zeit mit David verbringen. Die Karten werden dadurch neu gemischt, denn zwischen den beiden scheint es immer mehr zu knistern.

Welche Frauen lädt der Bachelor zu den Dreamdates ein?

Das Gefühlschaos ist perfekt und die achte Nacht der Rosen hält einiges an Drama bereit.

In der Nacht der Rosen läss Rebecca (dritte von links) eine Bombe platzen. Foto: RTL

Rebecca sucht das Gespräch mit David und äußert ein weiteres Mal ihre Bedenken gegenüber einer Kandidatin: „Ich hab bei Chiara einfach ein ungutes Gefühl, weil sie hinter der Kamera nicht so ist wie vor der Kamera oder wenn du nicht mit dabei bist.“

Obwohl ihre Worte den Bachelor verunsichern, schafft sie es damit nicht, ihre Konkurrentin aus dem Weg zu räumen. Vielmehr muss sie selbst die Show verlassen. Genau wie Alyssa, die ebenfalls keine Rose bekommt.

Die Sendung „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten Bachelor - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der der Bachelor entscheidet, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der Bachelor im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.