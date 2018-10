Albstadt Wenn Spanisch schmilzt wie Schokoladeneis

Alldieweil ist es mucksmäuschenstill im Bergcafé, erst recht beim Lied "Hab’ mich in Deinem Herzen" mit seiner leichtfüßigen Melodie und einer wunderschönen Version von "The Book of Love", das voller Anleitungen zum Tanzen ist. Ein Satz daraus spricht wohl allen Zuhörern an diesem wunderbaren Auszeit-Abend im Bergcafé aus dem Herzen: "I love it, when You sing to me" – Ich liebe es, wenn Du für mich singst.