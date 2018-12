Albstadt Von der Glückskuh und vom Glaspalast

Albstadt-Ebingen. Man hätte meinen können, auf einer Familienfeier zu sein: Eingeladen hatten die Eheleute Ermel, Eigentümer des einstigen Truchtelfinger Pfarrhauses, in dem Hermann Essig 1878 geboren wurde. Rolf-Bernhard Essig erzählte frei und ungezwungen; er lieferte Fakten, kommentierte sie, versetzte sich in seinen Großvater hinein, veranschaulichte seine Aussagen mit passenden Leseproben. Schon als knapp Vierjähriger musste Hermann Essig Truchtelfingen verlassen. Wie schwer ihm das gefallen sein muss, zeigten 30 Jahre später seine Erinnerungen an eine verlorene Heimat, in denen "die Enten langsam aus der Welt gegessen werden", ein kleiner Fluss zum mythischen Wasser wurde und ein Eisenbahnwagon wie ein Ungeheuer anmutete.

Ingenieur sollte er eigentlich werden, doch es kam anders. Wegen einer Lungenkrankheit verschlug es ihn nach Davos; augenzwinkernd stellte sein Enkel die Verbindung zu Thomas Manns "Zauberberg" her. Tatsächlich begann Hermann Essig zu schreiben, "Napoleons Aufstieg" war sein Sujet, doch wie Rolf-Bernhard Lessing nachsichtig konstatierte, "kam er nicht sehr weit."

Weit kam er in anderer Hinsicht – der Mann von der Alb ging nach Berlin, wurde dort bekannt, kam er in Kontakt mit prominenten Literaten und bildenden Künstlern. Ablehnung und Anerkennung hielten sich die Waage, die Kritiker zerrissen ihn mal und lobten ihn dann wieder in höchsten Tönen, etwa für sein Stück "Die Glückskuh". "Pharaos Traum" wurde verboten, weil ein Pfarrer doch keinen Kuhhandel treiben durfte; "Die Soldaten" konnten nicht aufgeführt werden, weil just 1914 der Erste Weltkrieg begann. Immerhin: Gleich zweimal erhielt Essig den Kleistpreis, der in der Weimarer zur höchsten literarischen Auszeichnung Deutschlands aufsteigen sollte.