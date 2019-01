Albstadt Turm und Teufel wieder frei

Auch in Ebingen hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Am Samstagmorgen wurde der bisherige Weihnachtsbaum entastet, "geräppelt" und in einen Narrenbaum verwandelt. Am Abend verließen dann Turm, Teufel und Büttel, die Galionsfiguren der Ebinger Fasnet, ihre Höhle.